L’impresa di Sportiello Sghirinzetti: batte due olimpionici e vince il titolo italiano

Battere un campione olimpico è già di per sé un’impresa notevole. Batterne due nello stesso momento e conquistare un titolo italiano è una cosa che ha i contorni del capolavoro. A firmarlo è Edoardo Sportiello Sghirinzetti, arciere milanese che gareggia per la CAM Gallarate, che si è regalato una giornata da fenomeno.

Sportiello Sghirinzetti si è aggiudicato il campionato italiano di tiro con l’arco specialità “targa” con un percorso clamoroso: dopo aver superato il turno di qualificazione in 15a posizione ha eliminato Federico Musolesi, già nel giro azzurro e soprattutto ha battuto due medaglie d’oro ai Giochi.

In semifinale il portacolori della Compagnia Arcieri Monica si è sbarazzato di Marco Galiazzo che gli sportivi ricordano (giovanissimo) campione olimpico individuale ad Atene 2004 e a squadre a Londra 2012. Di quella squadra azzurra facevano parte anche il “nostro” Michele Frangilli (anch’egli della CAM Gallarate) e Mauro Nespoli. Proprio quest’ultimo ha affrontato in finale Sportiello Sghirinzetti e si è dovuto arrendere 6-5 alla giornata di grazia del gallaratese. A decidere il titolo è stato lo shoot off (in pratica la manche di spareggio) che Edoardo ha vinto 9-7.

Nelle gare tricolori disputate a Seravezza, in provincia di Lucca, la Compagnia Arcieri Monica di Gallarate ha conquistato anche un prezioso argento a squadre nell’arco olimpico maschile. Il team composto da Frangilli, Sportiello Sghirinzetti e da Matteo Canovai è stato preceduto solo dalla Iuvenilia di Paoli, Morello e Melotto.