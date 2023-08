L’Italia con le ali non sbaglia: un altro titolo mondiale per gli azzurri in deltaplano

Erano i favoriti e non hanno tradito il pronostico. Gli azzurri della Nazionale di deltaplano hanno vinto l’ennesimo oro ai campionati mondiali di specialità, superando la concorrenza nelle gare disputate negli ultimi dieci giorni a Krushevo, in Macedonia del Nord.

L’Italia guidata dal c.t. varesino (di Castiglione Olona) Flavio Tebaldi ha vinto sia il titolo a squadre, sia quello individuale andato per la sesta volta al bolzanino Alessandro Ploner che ha superato il compagno di squadra Marco Laurenzi (di Veroli, in provincia di Frosinone) e il brasiliano Alvaro Figueiredo Sandoli.

Nella classifica a squadre l’Italia ha preso la testa fin dall’inizio e non l’ha più mollata nonostante i tentativi di Brasile e Regno Unito che hanno concluso il Mondiale rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio. Tra i protagonisti dell’impresa azzurra, oltre a Ploner e Laurenzi, anche Cristian Ciech: il veterano di origine trentina è la “punta di diamante” del deltaplano varesotto visto che vive e lavora da molti anni nella nostra provincia. La formidabile squadra messa in cielo da Tebaldi (tra i suoi assistenti anche la lavenese Stefania Tomasina) comprendeva anche il reggiano Davide Guiducci, il parmigiano Filippo Oppici e il cuneese Manuel Ravelli.

Per l’Italia si tratta della settima vittoria mondiale consecutiva, l’undicesima totale a conferma di come la nostra sia la nazione guida a livello internazionale per questa specialità che ha visto confrontarsi a Krushevo ben 22 Paesi. Festa anche per l’Austria che ha vinto nella specialità dell’ala rigida in cui gli azzurri (Baumgartner, Deflorian e Digiusto) si sono classificati quinti.