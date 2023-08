L’Italia di Pozzecco arriva ai Mondiali senza sconfitte in amichevole

Sette partite e sette vittorie: la marcia di avvicinamento ai Mondiali di basket non poteva avere un ruolino migliore per la Nazionale del c.t. Gianmarco Pozzecco (e dell’assistente senior Charlie Recalcati). Con il successo ottenuto oggi – lunedì 21 al mattino ora italiana – sulla Nuova Zelanda, gli azzurri hanno completato il programma pre “mundial” senza sbavature. foto: Fip.it

A Shenzen Datome e compagni hanno superato per 88-81 i “Tall Blacks” neozelandesi al termine di una gara sempre molto equilibrata (43-43 all’intervallo). Il break decisivo a metà dell’ultimo periodo con gli azzurri che, pur con qualche brivido, sono riusciti a mantenere il vantaggio e a conquistare il secondo successo in due giorni (ieri era stato 93-87 al Brasile).

Quattro in doppia cifra per l’Italia: top scorer è stato Spagnolo con 14 punti seguito a quota 12 da Ricci e Tonut e a 10 da Polonara mentre la “prima punta” designata, Simone Fontecchio (26 punti ai brasiliani) stavolta si è fermato a quota 8 marcature.

Con questa dote – inutile ai fini della classifica ma importante per il morale – gli azzurri si spostano a Manila dove esordiranno venerdì 25 agosto (ore 10 in Italia) contro l’Angola. Domenica 27 (stessa ora) il match contro la Repubblica Dominicana mentre il girone terminerà martedì 29 (ore 14 italiane) con i padroni di casa delle Filippine. Necessario ottenere uno dei primi due posti per proseguire la corsa: l’Italia non è certo tra le favorite per la medaglia ma ha dimostrato di saper giocare un basket divertente ed efficace, con cui può provare a mettere in difficoltà squadre più blasonate.