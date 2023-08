L’Olympia Haarlem vince a Saronno la European Premier Cup 2023

È la squadra olandese delle Olympia Haarlem a vincere la European Premier Cup 2023, la Champions League del softball europeo, dopo aver sconfitto per 6-0 nella finalissima di sabato 26 agosto la Inox Team Saronno, le padrone di casa.

La squadra olandese si è così confermata sul tetto d’Europa, dopo il successo maturato nel 2022. La sfida si è decisa al terzo inning, ripresa in cui Haarlem ha segnato tutti i sei punti grazie anche ai due fuoricampo di Vonk e Clariijs su Alice Nicolini, che era subentrata a inizio ripresa a Stephanie Trzinscki. La Inox Team che inizialmente aveva creato qualche grattacapo alla partente avversaria Jessie Van Aalst, raggiungendo più volte le basi, ha subito il contraccolpo psicologico e non è più stata in grado di impensierire Haarlem.

IL TABELLINO DELLA GARA

“C’è grande dispiace per il risultato finale perchè non era quello che volevamo” ha commentato il manager Manson al termine della partita. “Le ragazze hanno dato tutto quello che avevano dopo aver giocato una settimana di grande softball. Ora è normale che ci sia grande dispiacere per il risultato, ma siamo in corsa per altri due obiettivi – Coppa Italia e Campionato – che vogliamo fare nostri. La decisione di sostituire Stephanie Trzinscki? Faceva parte di piano tattico studiato appositamente per la partita. La decisione di inserire Alice Nicolini, che aveva fatto benissimo la sera prima tenendo a zero l’attacco olandese, era per cercare di spezzare il ritmo del lineup avverasrio per poi avvicendarla con Handley. Sfortunatamente non ha funzionato. Ora dobbiamo subito ripartire perchè la prossima settimana si giocherà la Final Four di Coppa Italia e vogliamo farci trovare pronti”.

