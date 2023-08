Lunedì via all’abbattimento dei tigli di piazza 25 Aprile a Cassano Magnago

Come già anticipato settimana scorsa, il Comune di Cassano Magnago è intenzionato ad abbattere un filare di tigli di piazza 25 Aprile, considerati pericolosi: l’amministrazione comunica che “lunedì 21 Agosto 2023 inizieranno i lavori di abbattimento”.

Sono dodici le piante interessate dal taglio, l’intero filare più a Nord, quindi quelli a sinistra entrando nella piazza secondo la circolazione stradale

“La perizia dell’agronomo non ci dà la possibilità di intervenire in altro modo in quanto si sottolinea lo stato di pericolosità degli alberi” spiegano ancora dall’amministrazione guidata da Pietro Ottaviani.

“Abbiamo deciso di intervenire subito approfittando del periodo di relativa ‘calma’ riguardo la presenza di traffico”.