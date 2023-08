Malamovida nel Varesotto, il prefetto riunisce il tavolo, Ferragosto sorvegliato speciale

Lo scorso 3 agosto si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Salvatore Pasquariello, nel corso della quale si è discusso, tra le altre, della problematica della cosiddetta “Malamovida”. Presenti il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Consigliere provinciale Michele Di Toro e l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Varese Raffaele Catalano. La tematica era stata già discussa in sede di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi lo scorso 28 marzo, anche alla presenza del rappresentante della Camera di Commercio di Varese e dei rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti della provincia, al fine di avviare iniziative condivise e raggiungere in maniera efficace gli obiettivi di salvaguardia della sicurezza pubblica e la realizzazione di condizioni ottimali di vivibilità, sulla base del principio del controllo coordinato del territorio. Con il progredire della stagione estiva e con l’approssimarsi del Ferragosto, si è reso necessario verificare l’opportunità dell’attivazione di ulteriori iniziative, per contrastare risse, spaccio, schiamazzi notturni e rumori molesti fino a tarda notte e per impedire la vendita fuorilegge di alcol a minorenni o oltre l’orario consentito e ogni altra forma di illegalità e abusivismo.

Divertimento “sano” e in sicurezza contro sballo e malamovida. È necessario sensibilizzare i più giovani, anche rispetto ai rischi dell’uso e abuso di alcol e droga, protagonisti soprattutto nelle serate estive nei locali e spesso responsabili di episodi che turbano la vivibilità e l’ordine pubblico, valorizzare il comportamento virtuoso di quei gestori che, collaborando con il Comuni e con le Forze di polizia, promuovono comportamenti civili e rispettosi delle regole.

Nella riunione, inoltre, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione delle specialità della Polizia di Stato (Polizia di frontiera, Polizia stradale e Polizia ferroviaria), ha definito una complessiva, coordinata strategia di interventi per l’impiego di tutte le Forze di Polizia nel periodo di ferragosto.