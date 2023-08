Maltempo, 200 richieste di intervento in un giorno per i vigili del fuoco del Varesotto

È stata una giornata di gran lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Varese, che dalle prime ore di lunedì 28 agosto sono impegnati sul territorio. Per far fronte alle richieste stanno operando con quarantacinque unità suddivise in otto squadre.

Dalla mezzanotte di domenica alle 19:00 di lunedì, le richieste di soccorso si attestano intorno alle duecento. Sono impiegati più di quindici automezzi su tutto il territorio. La maggior parte delle chiamate per danni dovuti all’acqua e tagli pianta.

Nel pomeriggio di lunedì si sono verificati degli allagamenti di sottopassi: due nel comune di Casorate Sempione , due nel comune di Gallarate e uno a Marnate; in tre casi sono stati soccorsi gli automobilisti bloccati all’interno delle autovetture.