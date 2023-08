Cosentino (Lombardia Ideale) replica a Majorino sul maltempo: “Di incredibile c’è l’incompetenza di chi avrebbe voluto governare”

“Di incredibile c’è solo l’incompetenza di chi avrebbe voluto governare la Lombardia e invece, dopo essere sonoramente bocciato dai cittadini, non trova nulla di meglio che continuare a sparare fake news a raffica”. Così Giacomo Cosentino (foto), capogruppo di Lombardia Ideale in Consiglio regionale, replica alle affermazioni del collega del Pd Pierfrancesco Majorino sugli interventi per i danni causati dal maltempo. “Majorino, come la compagna Scavuzzo, sindaco agostano pro-tempore di Milano – prosegue Cosentino – non conosce i passaggi amministrativi da seguire in materia di ristori relativi a eventi calamitosi. Il Comune di Milano, infatti, ha dimenticato di seguire le procedure di ‘somma urgenza’ e solo per questo, per ora, non è entrato nell’elenco dei Comuni individuati dalla Regione come destinatari di risarcimento dei danni”. “Allo stesso tempo – conclude l’esponente di Lombardia Ideale – Majorino ignora, o fa finta di ignorare, che i 9,4 milioni stanziati dal Governo sono una prima somma iniziale per far fronte all’emergenza”.