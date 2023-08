Manufacturing Strategy, il percorso doppia laurea di Liuc che porta gli studenti nelle smart factory

Nuova opportunità per gli studenti magistrali di Ingegneria gestionale dell’università Liuc di Castellanza. Tra le molteplici opportunità di doppia laurea, il percorso in Manufacturing Strategy prevede anche la possibilità “dedicata” nella forma di dual degree @ Austria. Dopo aver frequentato con profitto il primo anno in LIUC e il secondo al Management Center di Innsbruck (MCI), lo studente ottiene sia la Laurea Magistrale LIUC in Ingegneria Gestionale, indirizzo Manufacturing Strategy, sia un Master of Sciences “Industrial Engineering and management” presso l’MCI.

Con questo percorso formativo, interamente in lingua inglese, lo studente vive l’ambiente di una smart factory, perfeziona la propria conoscenza nelle strategie manifatturiere e amplia ulteriormente le possibilità di accesso al mercato del lavoro con un doppio titolo di studio.

Dichiara la professoressa Raffaella Manzini, Direttrice della Scuola di Ingegneria gestionale, che ha sottoscritto la firma dell’accordo con l’Istituto universitario austriaco: “Questo doppio titolo con una “Entrepreneurial School” arricchisce l’esperienza degli studenti in una prospettiva internazionale, con competenze interculturali in un contesto fortemente connesso al tessuto industriale”.