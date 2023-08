Marnate in preghiera per il giovane Luca Re Sartù, aspettando l’autopsia e la data dei funerali

Silenzio e preghiera per stare vicini, per soffrire insieme, per cercare una risposta a un dolore che adesso è troppo forte. La comunità di Marnate cerca di affrontare così lo shock per l‘improvvisa scomparsa del giovane Luca Re Sartù.

Già venerdì sera, appena si era saputo della morte del 24enne, gli amici e le tante persone della comunità parrocchiale in cui Luca era impegnato si erano riunite in preghiera, mentre ancora prevalevano incredulità e sgomento. Sentimenti che in queste ore si uniscono al grande cordoglio e alla vicinanza alla famiglia di Luca e chiedono ancora preghiera e raccoglimento. Domani sera, alle 20.30 nella chiesa di Sant’Ilario, sarà nuovamente recitato il rosario per Luca, in attesa di conoscere il giorno dei funerali.

Funerali che saranno fissati non appena i medici dell’ospedale San Gerardo di Monza, dove Luca è deceduto, avranno eseguito l’autopsia, necessaria per chiarire le cause della morte.