“Mary” del regista indiano Megh Patil vince a Como la nona Weekly Competition di Cinemadamare

Il corto ” Mary” del regista Megh Patil dall’India ha vinto a Como la nona Weekly Competition di Cinemadamare, il più lungo campus internazionale del cinema.

L’evento che poi sarà in viaggio per tutta Italia e, per la prima volta in assoluto, anche in Francia, fino a metà settembre, ha visto molti filmmakers italiani e stranieri al lavoro per realizzare 16 cortometraggi, con cui hanno interpretato tanti angoli e bellezze nascoste della città lombarda che solitamente sfuggono all’attenzione anche dei residenti.

Prima però della Weekly Competition, si è proseguito con una delle iniziative principali di Cinemadamare 2023 ossia il Progetto “Sibilla” in cui la mano umana di uno sceneggiatore sfida quella digitale dell’ Intelligenza Artificiale: partendo dallo stesso soggetto sono state scritte 2 sceneggiature, una umana e una digitale, che sono poi state dirette dallo stesso regista sorteggiato tra i partecipanti volontari al Campus.

Protagonista di questo confronto è stato Dibo Dibo da Egitto e Regno Unito, regista dei 2 corti. Il pubblico, attraverso “l’applausometro” ha dichiarato vittorioso il corto realizzato dall’ Intelligenza Artificiale.

Alla presenza dei filmmakers italiani e stranieri si è svolta, sabato 12 agosto, la nona serata di attività della Carovana del Campus Itinerante che ha scelto il borgo comasco per questa sua settimana di riprese in Lombardia.

Soddisfazione per l’ottimo risultato della settimana di produzione anche da parte del direttore di Cinemadamare Franco Rina: “Ringrazio in maniera sentita il popolo e le istituzioni della città di Como che ci hanno fornito il loro supporto in ogni cortometraggio prodotto. Portare per il terzo anno di fila qui Cinemadamare è stato un enorme piacere oltre che un onore e sono molto rallegrato dai risultati raggiunti dai ragazzi. La mia fiducia verso questo ultimo mese di viaggio è assoluta e si rispecchia nei lavori presentati questa sera”.