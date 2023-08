Mastini, con il primo allenamento comincia la stagione. Piccinelli va ad Aosta

Ore 20,30, via Albani: i Mastini che nel 2022-23 hanno conquistato la doppietta IHL-Coppa Italia sono pronti a ripartire per un’altra stagione che nelle intenzioni dovrà essere d’alta quota. Porte aperte (a differenza della Openjobmetis) alla Acinque Ice Arena per la prima sgambata stagionale agli ordini di Niklas Czarnecki, il tecnico svedese che ha il compito di raccogliere l’eredità di Claude Devèze.

Czarnecki guiderà una squadra che ha mantenuto un nucleo piuttosto ampio di giocatori dalla stagione passata ma che, allo stesso tempo, presenta diverse novità a partire dal drappello di stranieri-oriundi, radicalmente cambiato. Via il trio canadese Drolet-Desauteles-Franchini, dentro lo svedese Näslund in difesa e gli americani Gibbons e Pietroniro (che arriverà a breve).

Del gruppo – ed è la novità più recente – non farà parte Lorenzo Piccinelli: il 30enne difensore nato e cresciuto a Varese è stato infatti ingaggiato dall’ambizioso Aosta, divenuto HC Ares Sport grazie all’accordo con l’imprenditore svizzero Dany Bahar. Quest’ultimo ha spostato in Valle il suo progetto nato sull’appennino modenese (a Fanano) e sta allestendo una squadra di rilievo che disputerà la IHL Division I, ovvero il terzo torneo nazionale: gli aostani restano comunque il farm team dei Mastini.

Con l’uscita di Piccinelli, l’HCMV tornerà sul mercato per completare il comparto difensivo: come già spiegato dal gm Matteo Malfatti, le linee giallonere saranno al completo (su per giù: tre portieri, sette terzini e dodici attaccanti) e quindi la società sta lavorando per rimpiazzare il numero 71 che lo scorso anno disputò 38 partite di IHL con due reti e 9 assist all’attivo.

Il programma di lavoro dei Mastini prevede per questa prima fase cinque allenamenti a settimana; l’avvicinamento al campionato passerà da un paio di “allenamenti congiunti” (quindi amichevoli non ufficiali) contro l’Aosta (sabato 26) e il Chiasso (domenica 3) e sopratutto dall’attesa amichevole con il Fassa di sabato 9 settembre. Sette giorni dopo invece i gialloneri saranno a Cortina per la prima partita ufficiale della stagione, quella che mette in palio la Supercoppa Italiana contro gli ampezzani.