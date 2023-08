Mastini sul ghiaccio tra gli applausi dei tifosi

L’arrivo, all’alba del mercoledì, della macchina levigaghiaccio sostitutiva ha permesso ai tecnici del PalAlbani di approntare la pista per i primi allenamenti dei Mastini. I gialloneri, che avevano dovuto rinunciare alle sedute di lunedì e martedì sera, hanno “benedetto” la nuova “rolba” e quindi si sono allacciati i pattini sia al mattino sia alla sera per recuperare il tempo perso.

L’allenamento serale, in particolare, è stato quello del “via” ufficiale alla stagione visto che si è svolto alla presenza di un buon numero di tifosi. Cori e applausi hanno incorniciato le prime sgambate della squadra diretta da coach Niklas Czarnecki sotto gli occhi dei vertici gialloneri a partire dal presidente Carlo Bino.

Alla Acinque Ice Arena anche una visita gradita, quella di Mathieu Desautels, il difensore canadese protagonista della passata stagione giallonera. Desautels non è stato riconfermato (al suo posto è arrivato lo svedese Näslund) e giocherà nella terza serie tedesca con la maglia del Lindau.

A proposito di difensori, in via Albani si è visto anche il 28enne Massimo Cordiano, fratello maggiore di Tommaso: l’ex Cortina sta smaltendo un infortunio ma che quando sarà ristabilito si aggregherà alla squadra giallonera. Il nome di Cordiano era da tempo sulla lista dell’HCMV: cresciuto nei vivai torinesi e svizzeri, ha poi trascorso quattro stagioni in ALPS con gli ampezzani. Negli ultimi due anni ha giocato per Basilea, Lucerna e infine Martigny, quest’ultima squadra nel terzo campionato elvetico.

HCMV MASTINI VARESE 2023-24

PORTIERI

Lorenzo MARINELLI (Ita 2001 | n | da Merano); Leonardo MORDENTI (Ita 2004 | c); Rocco PERLA (Ita-Fin 2002 | c)

DIFENSORI

Alex BERTIN (Ita 1997 | c); Massimo CORDIANO (Ita 1995 | n | da Martigny, Svi); Nicolò FANELLI (Ita 2004 | c | da Aosta); Felix GARBER (Ita 2003 | c | da Aosta); Erik MAZZACANE (Ita 1994 | c); Erik NASLUND (Sve 1993 | n | da Dundee, Sco); Andrea SCHINA (Ita 1993 | c); Michele VIGNOLI SANIN (Ita 2000 | n | da Wolf, Fin)

ATTACCANTI

Sebastian ALLEVATO (Ita-Fin 1999 | c); Marcello BORGHI (Ita 1993 | c); Tommaso CORDIANO (Ita 1998 | c); Filippo CRIVELLARI (Ita 2004 | n | da Appiano); Kyle GIBBSON (Usa 1991 | n | da Gardena); Michael MAZZACANE (Ita, 1988 | c); Dennis PERINO (Ita 2005 | c | da Aosta); Massimo PIETRONIRO (Ita-Usa 2002 | n | da Fassa); Alessio PIROSO (Ita 1996 | c); Edoardo RAIMONDI (Ita 1987 | c); Gianluca TILARO (Ita 1996 | c); Andrea VANETTI (Ita 1990 | c)

ALLENATORE

Niklas CZARNECKI (Sve | n | da Vita Hasten, Sve)