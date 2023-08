Maurizio Battista si sposa, cambia la data dello spettacolo al Teatro di Varese

A causa di impegni personali, nello specifico il Matrimonio dell’artista, lo spettacolo “Ai miei tempi non era così” di Maurizio Battista previsto il 21 ottobre 2023 al Teatro di Varese, viene posticipato al 17 novembre 2023.

I biglietti restano validi per la nuova data. In caso di rimborso sarà possibile richiederlo presso lo stesso punto prevendita di acquisto entro e non oltre il 15 settembre 2023 per acquisti on-line e punti vendita Ticketone: il rimborso deve essere richiesto tramite la procedura online sul sito Ticketone.it; per acquisti presso la biglietteria del Teatro di Varese: il rimborso va

richiesto presso la biglietteria del Teatro che riaprirà il 09.09.2023, riconsegnando i biglietti integri. Info e orari: www.teatrodivarese.com.