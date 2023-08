Mercato e date: tutto quello che c’è da sapere sull’estate del Varese

Dopo una stagione tormentata e terminata con la retrocessione ai playout, l’estate del Città di Varese, almeno nella prima parte, è stata giocata più su carte, ricorsi e speranze di ripescaggio. Dal raduno del 24 luglio, in attesa che di riaprano le porte della Serie D, in casa biancorossa c’è voglia di riscatto per la stagione 2023-2024, con tanti cambi nell’organigramma societario, nello staff e nella squadra. Una rifondazione completa che però vuole essere un punto di partenza.

(Ultimo aggiornamento: 10 agosto)

STAFF

Allenatore: Corrado Cotta (nuovo)

Collaboratore Tecnico: Mario Fiore (nuovo)

Preparatore Atletico: Luigi Pasquillo (nuovo)

Preaparatore dei portieri: Paolo Paciarotti (nuovo)

Fisioterapista: Simone Bestetti (confermato)

SQUADRA

Portieri: Elia Priori (2003, confermato).

Difensori: Lorenzo Bertuzzi (2005, confermato), Cristian Baldaro (2005, confermato), Paolo Pisan (2003, Castellanzese), Nicolò Colombo (2004, Renate), Niccolò Cottarelli (1998, Pdhae), Ismaila Diop (1999, Montegiorgio), Davide Bernacchi (2002, Folgore Caratese), Luca Benacquista (2004, Frosinone)

Centrocampisti: Ferdinando Vitofrancesco (1988, Casarano), Federico Zazzi (1997, Sant’Angelo), Lorenzo Bregasi (2001, Chieti), Edoardo Monza (2000, Montegiorgio), Andrea Malinverno (2002, confermato), Lorenzo Mandelli (1998, Giana Erminio)

Attaccanti: Stefano Banfi (2000, Legnano), Pietro Settimo (2005, confermato), Flavio Becerri (1998, Solbiatese), Matteo Latorre (2003, Monza Primavera)

RADUNO e PREPARAZIONE

Da lunedì 24 luglio al Centro Sportivo delle Bustecche

AMICHEVOLI

Sabato 29 luglio – Centro sportivo “Riboldi” di Renate – Renate – Varese 1-0 QUI L’ARTICOLO

Domenica 6 agosto – Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Gallarate – Varese – Sondrio 1-1 QUI L’ARTICOLO

Giovedì 10 agosto – Stadio “Pedroli” di Verbania – Verbania – Varese 0-1 QUI L’ARTICOLO

Domenica 13 agosto – centro sportivo “Pineta” Olgiate Comasco – Pro Novara – Varese 0-3 QUI L’ARTICOLO

Sabato 19 agosto – stadio “Breda” – Pro Sesto – Varese 1-2 QUI L’ARTICOLO

Giovedì 24 agosto – campo sportivo Cedrate – Verbano – Varese

COPPA ITALIA

Domenica 27 agosto ore 16.00 stadio “Franco Ossola” Varese – Vogherese

INIZIO CAMPIONATO

Domenica 10 settembre

ORGANIGRAMMA

Presidente: Paolo Girardi

Segretario Generale: Federico Mauro

Segretario Sportivo: Alessio De Carli

Direttore Sportivo Prima Squadra Maschile: Davide Raineri

Direttore Generale Settore Giovanile: Massimo Scodellaro

Direttore Sportivo del Settore Giovanile e Femminile: Cosimo Bufano

Responsabile Tecnico Settore Giovanile: Roberto Verdelli

Team Manager Settore Giovanile: Giancarlo Calvia

Responsabile Attività Motoria Pre-Scolare: Marco Caccianiga

Responsabile Tecnico Prima Squadra Femminile: Claudio Vincenzi

Responsabile Comunicazione/Ufficio Stampa: Michele Marocco

Responsabile Area Legale/Infrastrutture/Federazioni: Stefano Amirante

Responsabile Amministrazione: Enzo Milesi

Dirigente Accompagnatore Prima Squadra Maschile: Stefano Pertile

Dirigente Accompagnatore/Addetto All’arbitro Prima Squadra Maschile: Pietro Frontini