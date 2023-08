Messa e pranzo con vista su Varese, si chiude la quattro giorni di festa degli Alpini al Campo dei Fiori

Non è estate senza la festa degli alpini al Campo dei Fiori di Varese e non è Ferragosto senza la messa che chiude la quattro giorni di festa e il pranzo con tantissime persone che sono arrivate in cima alla montagna dei varesini per passare una giornata in allegria.

Quattro giorni in cui il piazzale davanti al Grand Hotel, oramai in disuso, torna a vivere grazie ad una squadra di un centinaio di persone che si impegna per dare vita ad un evento amatissimo dalla città di Varese e da tutta la provincia.

Una festa tradizionale che dura dalla fine degli anni Settanta e che di anno in anno vede crescere il suo pubblico, raggiungendo obiettivi di solidarietà sempre più importanti.