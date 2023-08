Migranti nel camion a Lonate Ceppino, Astuti: “Episodio gravissimo che testimonia il fallimento delle politiche del Governo”

Il consigliere regionale del Partito democratico Samuele Astuti interviene sulla vicenda degli undici migranti ritrovati ieri nascosti in un camion a Lonate Ceppino.

«E’ l’ennesima gravissima prova del totale fallimento delle politiche del Governo – dice Astuti – L’episodio testimonia che questo Governo, al di là dei proclami, ha perso il controllo dei fenomeni migratori. Le sue politiche sono completamente fallimentari. Siamo completamente allo sbando. Non c’è un Piano nazionale di distribuzione e accoglienza diffusa, unica strada percorribile per gestire gli arrivi».

Un problema che interessa direttamente anche la nostra regione: «Una politica folle, che sta portando la Lombardia all’emergenza. I Comuni sono lasciati soli ad affrontare problemi per i quali non dispongono delle risorse necessarie. Serve un cambio di passo. Quanto è accaduto a Lonate Ceppino non si deve ripetere».

(immagine di repertorio)