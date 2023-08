“Musica con la Penna”: a Montegrino un weekend di festa con il Gruppo Alpini e il Gruppo Musicale Boschese

A Bosco Valtravaglia, frazione di Montegrino Valtravaglia, è tutto pronto per dare il via alla festa del Gruppo Alpini del paese e del Gruppo Musicale Boschese in programma questo weekend dall’1 al 3 settembre alla Baita degli Alpini di via Fabiasco (campo sportivo).

PROGRAMMA

Venerdì 1 settembre

Ore 19:00 apertura dello stand gastronomico e della mostra fotografica “Guerra Bianca in Amadello”

Sabato 2 settembre

Ore 17:15 ammassamento degli Alpini e delle associazioni d’arma, alzabandiera, discorsi delle autorità e corteo fino alla chiesa di Bosco Valtravaglia attraverso via Fabiasco, via Risorgimento, via Belvedere, via Battisti e via Roma.

Ore 18:00 Santa Messa nella chiesa Parrocchiale dell’Annunciazione, a seguire deposizione di corone d’alloro ai monumenti dei caduti e rientro in Baita con chiusura della cerimonia

Ore 19:15 apertura dello stand gastronomico

Ore 21:00 concerto del “Coro Città di Luino”

Domenica 3 settembre

Ore 11:00 conferenza “8-9 giugno 1915, il Battaglione Morbegno combatte la prima battaglia sui ghiacci dell’Adamello” a cura di Vittorio Larocca

Ore 12:00 apertura dello stand gastronomico

Per maggiori informazioni: locandina