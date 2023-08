“No alle antenne davanti al cimitero di Bizzozero” il consigliere Boldetti contro le decisioni del comune di Varese

«Bizzozero è un rione vivo, come dimostrano la recente Festa di Ferragosto da record che si è svolta alle spalle del supermercato in Largo Gajard, l’esistenza di un sito internet dedicato, la presenza del Circolobizzozero e tante altre realtà e iniziative». Così si esprime ill consigliere di minoranza Luca Boldetti, nato e cresciuto nel rione, dove ha raccolto la maggior parte delle sue preferenze sia alle elezioni del 2016 che a quelle del 2021.

Per questo il consigliere, capogruppo del Polo delle Libertà, è intervenuto su alcuni temi d’attualità riguardanti proprio Bizzozero: a partire dalla possibilità che vengano installate delle antenne nel parcheggio antistante il cimitero: «Si tratta di una determina dirigenziale, quindi un atto amministrativo su cui il Consiglio comunale non ha potere decisionale – spiega Boldetti – Tuttavia, mi pare opportuno far sentire la voce della politica per ribadire l’inopportunità di installare un’antenna davanti al cimitero di Bizzozero. Soprattutto perché si tratta di un paesaggio unico, con la presenza della storica Chiesa romanica di Santo Stefano, del piccolo cimitero rionale e dei boschi e prati adiacenti. Il centrosinistra ha sempre avuto nell’attenzione all’ambiente un suo cavallo di battaglia, anche se spesso in maniera ideologica e forzata, senza osservare la realtà, come accade a Milano. A Varese, dopo sette anni di amministrazione Galimberti, possiamo dire che questa attenzione manchi completamente».

A tal proposito, Boldetti ha espresso anche perplessità sul futuro di via Piana di Luco, che collega Bizzozero a Schianno: «C’è un progetto che prevede, anche in questo caso, erosione di aree verdi e boschive per allargare la carreggiata e creare una pista ciclabile che inizia e finisce nel nulla, totalmente senza senso. Ci sono alcuni elementi positivi nel progetto, come la realizzazione della rotonda in viale Borri per migliorare il traffico e l’accesso alla via Piana di Luco, ma tutte le altre opere sono inutili o dannose, perché potrebbero rendere la strada ancora più appetibile a camion e TIR, ai quali invece andrebbe vietato il transito».