Nominato al Pio Albergo Trivulzio il commissario che succede a Giuseppe Colicchio il nuovo DSS della Sette Laghi

È stato nominato dalla giunta regionale il nuovo commissario straordinario del Pio Albergo Trivulzio e degli istituti milanesi Martinitt e Stelline. Si tratta di Francesco Paolo Tronca che li condurrà fino a fine anno.

L’ex prefetto di Milano deve «avviare un percorso teso al riequilibrio e al consolidamento economico degli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con particolare riferimento alla gestione operativa e di elaborare un piano di sviluppo che, in linea con i bisogni sanitari e sociosanitari della città di Milano concordati con l’ATS di riferimento, consenta il pieno rilancio degli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio».

Al Commissario Tronca anche l’incarico di elaborare un piano di conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della struttura con contestuale programmazione del piano di alienazioni 2023 in grado di garantire la copertura delle perdite pregresse: « La nomina del commissario Francesco Paolo Tronca rappresenta la strada individuata da Regione Lombardia, sentito il Comune di Milano, per risanare i conti e costruire un’azione di rilancio per il Pio Albergo Trivulzio – dichiarano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala – Regione e Comune ritengono prioritario l’obiettivo di salvare l’Ente da una situazione di grave criticità contabile ormai consolidata negli ultimi dieci anni, come segnalato a più riprese anche dai vertici succedutisi negli anni ed evidenziato da ultimo dalla due diligence. Sono state vagliate tutte le possibili soluzioni e la scelta di un Commissario con poteri straordinari è quella che consente di rispettare la missione sociale del PAT e il suo patrimonio immobiliare».

Francesco Paolo Tronca è stato chiamato a sostituire Giuseppe Calicchio, ex direttore generale del Pio Albergo Trivulzi, le cui dimissioni erano state chieste dall’Unione sindacale di base che contestava “ l’anomalia tra i “problemi di bilancio” della casa di riposo e il comportamento del dirigente, che si sarebbe riconosciuto “un premio da 34mila euro”.

Settimana scorsa, Giuseppe Colicchio è stato nominato direttore socio sanitario dell’Asst Sette Laghi liberando il posto oggi occupato dalla delibera regionale.