“Non c’è categoria che da te mi porti via”, ecco la campagna abbonamenti del Varese

Sono Federico Zazzi e Ferdinando Vitofrancesco i volti scelti dal Città di Varese per il lancio della campagna abbonamenti 2023-2024 per la stagione di Serie D, in attesa di sapere quale sarà il girone e con l’incognita legata al numero di gare di campionato (il Girone A dovrebbe essere a 20 squadre, quindi 2 partite in più casalinghe). Lo slogan scelto è “Non c’è categoria che da te mi porti via”, rilanciando la scritta di uno striscione che da anni capeggia al “Franco Ossola”

DUE OPZIONI

Due i pacchetti tra i quali si potrà scegliere: “biancorosso” o “tifoso”. Chi sottoscriverà l’opzione “biancorosso”, una modalità all-inclusive, potrà assistere le gare casalinghe interne della Prima Squadra in campionato e Coppa Italia oltre alle gare di campionato della Femminile e di tutto il settore giovanile. I costi sono: tribuna centrale 500 €, tribuna laterale 300 € e settore distinti 180 €.

L’abbonamento semplice, chiamato “tifoso”, sarà per le gare interne di campionato e costerà 200 € per la tribuna centrale e 150 € per la tribuna laterale. Il ridotto in laterale, per under 16 e over 70, costerà 120 €. Per i distinti costerà 95 € l’intero e 70 € il ridotto mentre sarà completamente gratuito per gli under 10.

A ogni abbonato verrà regalato un cestello di birra biancorossa.

QUANDO

Da sabato 26 agosto sarà possibile abbonarsi in sede – nella casetta dello stadio – dalle 10 alle 13 e domenica 27 agosto, prima della gara di Coppa Italia contro la Vogherese, alla biglietteria di via Vellone dalle 14.30 alle 16.00. La sede aprirà poi dalle ore 10 alle ore 13 di sabato 2 e sabato 9 settembre.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento online dal 26 agosto al 9 settembre sul sito diyticket.it.

La società ha inoltre comunicato che, per chi non potesse recarsi personalmente allo stadio, si potrà mandare una mail a: info@cittadivarese.it segnalando nome, cognome, data di nascita e settore; Il club riserverà il posto in questione e farà trovare l’abbonamento direttamente in biglietteria il giorno della prima gara casalinga.