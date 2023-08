Note e riflessioni sull’acqua: il nuovo festival di Varese prende il via con lo spettacolo “AquaDueO”

L’evento porterà sul palco Telmo Pievani e la Banda Osiris, per un viaggio intenso nel cuore del nostro pianeta, incentrato sulla tematica dell’acqua. Le info per iscriversi

A Varese è tutto pronto per dare il via all’edizione zero del Festival “Arte, natura e ambiente”: un’occasione unica per immergersi in un susseguirsi di iniziative culturali, spettacoli e percorsi naturalistici che, dal 14 al 17 settembre, trasformeranno la città in un vivace crocevia di arte, cultura e riflessioni.

A dare il via ufficiale, sarà l’evento inaugurale di giovedì 14 settembre, che vedrà il Teatro di Varese in piazza della Repubblica alzare il sipario per accogliere lo spettacolo “AquaDueO – Un pianeta molto liquido”.

L’evento, che prenderà il via alle 21:00, porterà sul palco Telmo Pievani e la Banda Osiris, per un viaggio intenso nel cuore del nostro pianeta, incentrato sulla tematica dell’acqua: elemento vitale che copre il 70% della superficie terrestre, ma che, a causa delle attività antropiche, sta diventando sempre meno disponibile per gli esseri viventi sulle terre emerse e per l’uomo.

Nell’inedito spettacolo della Banda Osiris – co-prodotto da Aboca – l’acqua è dunque il pretesto, attraverso la lente deformata e deformante del gruppo piemontese, per un viaggio musicale attraverso i problemi che affliggono il nostro pianeta. Inquinamento, cambiamenti climatici, effetto serra, sono temi con i quali ci si confronta quotidianamente e la Banda Osiris interverrà nel dibattito per offrire il suo personale contributo magistralmente guidati dal filosofo della scienza Telmo Pievani.

L’ingresso è gratuito previa prenotazione, che potete effettuare cliccando qui

Per avere maggiori informazioni e visionare il programma completo: locandina oppure sito del comune oppure contattare infopoint@comune.varese.it | +39 0332.281913