Nuova allerta meteo della protezione civile per temporali forti

Nel primo pomeriggio di sabato 26 agosto è atteso un aumento della probabilità di temporali forti su Pianura Occidentale, Prealpi Centro-Occidentali ed Alpi, tendenti ad intensificarsi ed unirsi in strutture organizzate ed estese entro la serata, partendo dalla pianura verso i rilievi prealpini.

A dirlo, la protezione civile regionale, che segnala inoltre la probabilità di grandinate di medie e grosse dimensioni, precipitazioni molto intense e forti raffiche di vento in particolare su Prealpi Centro-Occidentali e Pianura Occidentale, cioè la parte della Lombardia nin cui rientra anche la provincia di Varese.

I temporali tenderanno a rigenerarsi più volte sulle stesse zone, con un effetto di accumulo areale irregolare delle precipitazioni e con una maggiore probabilità di accumuli sulle zone Prealpine Centro-Occidentali. Venti in rinforzo nelle zone interessate dai temporali.

Secondo il documento della protezione civile, per la giornata di domenica 27 inoltre permarranno condizioni di tempo perturbato con passaggi intermittenti di rovesci o temporali lungo una fascia disposta da Sud-Ovest verso Nord-Est, tra notte e primo mattino posizionata sulla parte occidentale della regione e sui rilievi centrali e, in mattinata, in estensione verso Est. Un secondo passaggio perturbato è previsto tra pomeriggio e notte di domani, con le stesse modalità ma molto più intenso, in particolare sui settori Centro-Orientali. Attesi accumuli di pioggia più consistenti sui settori di Nord-Ovest e Prealpi Centro-Orientali. Venti in rinforzo nelle zone interessate dai temporali.