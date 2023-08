Nuova ragione sociale per le farmacie Pomi di Varese e Albizzate

A partire dal 21 agosto 2023 cambia la ragione sociale delle farmacie Pomi dei dottori Andrea e Rosella Pomi & C s.n.c di Varese e Albizzate. La vecchia ragione sociale per entrambe le farmacie era Farmacia Pomi di Dr. Collivasone A. & C. S.N.C. Rimangono invariati gli indirizzi: quella di Varese è in via Saffi 162, quella di Albizzate rimane in Piazza IV Novembre n. 5. I direttori sono il dottor Pomi Andrea Carlo e la dottoressa Poi Rosella Maria.