Nuovi autori e un laboratorio di scrittura fanno ripartire gli eventi di Galleria Boragno a Busto Arsizio

Dopo la pausa per la stagione estiva, la Galleria Boragno riprende il programma degli eventi culturali nella sua sede di via Milano 4 a Busto Arsizio. Il mese di settembre è ricco di appuntamenti, già a partire dalla prima settimana.

Ecco il calendario completo:

– sabato 2 settembre alle 18 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro “Volevo essere te” di Annamaria Tagliaretti, pubblicato da SensoInverso Edizioni. Ambientato nei primi anni ’50, il romanzo si incentra sulla storia di due bambine nate in un caseggiato di periferia, Letizia e Gioia, che andranno però incontro a destini molto diversi tra loro.

La presentazione della serata sarà affidata a Francesca Boragno.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.

In allegato la locandina dell’evento.

– mercoledì 6 settembre alle 18 la Galleria Boragno ospiterà l’incontro informativo e introduttivo del laboratorio di scrittura “Mi prendo (il) tempo”, a cura di Maria Rosaria Memoli, esperta in metodologie autobiografiche (LUA).

“Riprendiamoci tempo per la bellezza”: da qui muove l’itinerario di scrittura e narrazione in sei tappe, che vuole esortare uno sguardo verso lo straordinario nascosto accanto a noi. Dopo l’evento di presentazione, il laboratorio si svilupperà in sei incontri (13, 20 e 27 settembre, 5, 11 e 18 ottobre) dalle 18.30 alle 21, con un gruppo massimo di 13 partecipanti. Il costo di iscrizione è di 160 euro a persona, comprensivi di materiale di partecipazione e attestato finale. Per informazioni sul laboratorio è possibile contattare l’indirizzo info@mariarosariamemoli.it.

– venerdì 8 settembre alle 18 sarà alla Galleria Boragno Claudio Borghi per la presentazione del suo libro “In Lontananza – Passaggi per una scultura non sospetta”, edito da Mimesis nella collana Morfologie. Il libro dello scultore, già professore al Liceo Artistico di Busto Arsizio, parte dalla premessa che un’opera d’arte, di qualunque natura, nasca sempre dall’incontro tra oggetto e fruitore, in una relazione estetica determinata dal rapporto tra queste due componenti.

La serata sarà presentata da Giorgio Faccincani e Giorgio Seveso.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3404233019.