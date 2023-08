Openjobmetis, un allenamento a porte aperte prima del debutto in Valtellina

L’arrivo, avvenuto sabato mattina a Malpensa, di Willie Cauley-Stein permetterà alla Openjobmetis di lavorare a ranghi completi da lunedì 28 agosto, così da preparare al completo il primo appuntamento agonistico del precampionato. Nel prossimo fine settimana (sabato 2 e domenica 3) la squadra di Tom Bialaszewski parteciperà infatti alle partite della Valtellina Summer League sul campo di Sondrio.

Varese affronterà (sempre alle 18) prima la Germani Brescia, avversaria anche nella prossima Serie A, e il giorno successivo i ticinesi della SAM Massagno, protagonisti del massimo campionato svizzero. Non si tratta di un vero e proprio torneo con semifinali e finali, quanto di un “circuito” di partite che ricalca la storica formula del vecchio Valtellina Circuit.

In vista dell’impegno di Sondrio, la società biancorossa ha deciso di aprire per la prima volta le porte di un allenamento: il giorno prescelto è quello di giovedì 31 agosto, le tribune saranno quelle del Campus di via Pirandello, ormai a tutti gli effetti “casa” della prima squadra. La fascia oraria è quella tra le 11 e le 13, non la più comoda per i lavoratori ma c’è un motivo: questa è infatti la collocazione di tutte le sessioni di lavoro della Openjobmetis fin dalla scorsa stagione sportiva.

Tornando alla Valtellina, sono state diffuse le modalità di ingresso al PalaScieghi di Sondrio. Non sono previste prevendite e quindi i biglietti saranno disponibili da due ore prima del match (quindi dalle 16) ai botteghini dell’impianto. Il costo di ogni tagliando è fissato in 10 euro, con ridotto a 5 euro per gli under 18 e gratuito per gli under 12.