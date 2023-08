Ore 18 scatta il divieto per alcolici e superalcolici in alcune vie di Varese

Oggi, martedì 22 agosto, primo giorno di divieto di consumo e asporto di bevande alcoliche in alcune vie e piazze della città di Varese. La misura rimarrà in vigore fino al 30 settembre.

L’ordinanza prevede che dalle 18 fino alle 6 della mattina successiva sia vietato bere e portare con sé bevande alcoliche in strada, nei parchi e nelle aree pubbliche che non abbiano le concessioni per la somministrazione su suolo pubblico.

La disposizione non vale su tutto il territorio comunale ma i divieti sono attivi in piazza Repubblica, nelle vie Avegno, Medaglie d’oro, Piave, piazza Trento e Trieste, via Casula, via Adamoli, viale Milano, via Como, Morosini, piazza XX Settembre, via Orrigoni e via Mazzini.

In occasione del promo giorno di divieto, gli agenti di polizia locale in collaborazione con le forze dell’ordine hanno vigilato sul rispetto della normativa.