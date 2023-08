“Ottimo il lavoro della Commissione cultura”, soddisfatti i consiglieri di Noi per Sumirago

«La Commissione cultura sport e partecipazione, grazie al lavoro del presidente Ambra Andrea Crosta e dei suoi componenti ha raggiunto importanti risultati. Auspichiamo un identico impegno per le altre commissioni a partire dalla Commissione territorio e ambiente, fondamentale per il rilancio del territorio».

A un anno dall’insediamento delle Commissioni comunali, il gruppo consiliare Meloni – Noi per Sumirago si dice soddisfatto della performance della Commissione Cultura e chiede un’accelerazione anche alle altre commissioni.

«Durante i lavori della Commissione cultura abbiamo voluto guardare al futuro di Sumirago con occhi diversi, nuovi; con questo spirito la Commissione ha collaborato nel costituire la nuova redazione del giornalino periodico “Villa Molino”, che vanta competenze plurisettoriali e si propone di mostrare Sumirago nella sua intera e storica bellezza – spiegano i consiglieri di Noi per Sumirago – Il periodico, presente sul territorio da molto tempo, offre uno sguardo sugli avvenimenti di vario genere che si sono susseguiti nel corso dell’anno. L’intento della redazione è quello di mostrare ai cittadini quello che l’Amministrazione comunale, maggioranza e opposizione, porta a compimento durante l’anno. Sumirago, ha delle eccellenze riconosciute a livello europeo, sia di carattere artistico culturale che imprenditoriale, di cui non tutti sono purtroppo a conoscenza, e ci proponiamo di risignificarle finché diventino per tutti noi orgoglio sumiraghese».

«Il nostro Comune lo merita – dice Ambra Andrea Crosta, presidente Commissione cultura, sport e partecipazione – Innanzitutto si sta procedendo all’istituzione del Premio della Riconoscenza, occasione per ringraziare coloro che ogni anno si spendono per il nostro Comune. Presenteremo a breve una mozione per l’introduzione delle consulte delle frazioni quale luogo di confronto tra Amministrazione comunale e territorio per meglio rappresentare le esigenze delle frazioni e dare maggiore enfasi alle iniziative messe

in campo a livello centrale. Vogliamo dare maggior voce e ascolto ai cittadini. Importante l’obiettivo raggiunto con il Regolamento per la tutela degli animali a cui abbiamo contribuito convintamente in quanto strumento per tutelare gli animali e dare delle norme di convivenza civile. Personalmente nel corso degli anni ho portato avanti diverse battaglie per la tutela dei nostri piccoli amici da compagnia. In particolare mi sono battuta con l’Enpa per il contrasto all’accattonaggio con animali in cui i cani, utilizzati come strumento per attrarre i bambini, sono maltrattati affinché siano sempre svegli e vispi».

«Ritengo che collaborazione e confronto tra maggioranza e opposizione siano fondamentali per poter raggiungere obbiettivi importanti nei prossimi quattro anni – aggiunge Stefano Romano, capogruppo di Noi per Sumirago – Noi e tutti i commissari siamo a disposizione dei cittadini. Verificheremo di volta in volta la disponibilità della maggioranza misurandola nella sfera della lealtà e della correttezza».