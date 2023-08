Otto giorni dopo identificati i due bagnanti annegati nel Lago di Lugano

Sono stati identificati, dopo otto giorni di ricerche, i cadaveri delle due persone scomparse nelle acque del Ceresio lo scorso 9 agosto: i corpi erano stati recuperati il giorno successivo.

La Polizia cantonale comunica che si tratta di un 60enne cittadino francese e una 41enne cittadina thailandese, entrambi residenti in Francia e probabilmente presenti in zona per turismo. I corpi erano stati ritrovati nelle acque di fronte a Figino, a 60 metri di profondità e oltre cento metri dalla riva del ramo occidentale del lago.

Non sono stati dati altri dettagli sulla vicenda.