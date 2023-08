Panchine e fioriere nuove per Borsano, poi toccherà a Sacconago: “Arredi come in centro”

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Busto Arsizio nei quartieri della città. Nelle scorse settimane sono stati rinnovati gli arredi urbani del centro del rione. In particolare sono state sostituite le fioriere posizionate sul sagrato della Chiesa dei SS. Apostoli Giovanni e Paolo e installate nuove panchine lungo via della Ricordanza.

Gli arredi, otto fioriere e otto panchine, sono realizzati con un materiale plastico che contiene il 50% di materiale riciclato e hanno lo stesso design di quelli posizionati nel centro storico, nelle piazze santa Maria e Vittorio Emanuele, per creare un legame tra i due centri e un’omogeneità estetica tra le due zone della città. Omogeneità che riguarda anche i sempreverdi piantati nelle fioriere, dei ligustrum che si trovano appunto anche in centro: a Borsano il sagrato è inoltre valorizzato da due ulivi, uno dei quali di nuova piantumazione.

L’intervento è stato preparato con una serie di sopralluoghi, a cui hanno partecipato la vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico Manuela Maffioli e il consigliere comunale delegato al Verde Orazio Tallarida, nel corso dei quali, sentiti anche i commercianti del quartiere, è stata individuata la collocazione degli arredi più opportuna.

«L’intervento effettuato a Borsano, a cui ora farà seguito analogo intervento a Sacconago, è un concreto tassello nell’ambito di una politica di supporto ai quartieri più periferici della città. Sostenuto dall’Assessorato allo Sviluppo economico, integra quello già in atto per il centro storico, a cui in questo modo gli altri due centri storici della città si legano ulteriormente. Non è infatti noto a tutti che, da Piano di Governo del Territorio, Busto ha tre centri storici, due dei quali sono nei quartieri (già Comuni, ndr) di Sacconago e Borsano» – spiega Maffioli.

«Si tratta di quartieri che stanno attraversando una fase commerciale delicata, Borsano in modo particolare, e che quindi necessitano anche di opere di riqualificazione urbana. Siamo consapevoli che questo intervento non possa essere certamente risolutivo, tuttavia non si tratta di una superficiale operazione di maquillage, ma di un investimento che, nelle nostre intenzioni, se accompagnato da altre azioni di supporto, può restituire attrattività a questa area cittadine» continua l’assessore.

«Abbiamo mantenuto fede all’impegno preso con il quartiere di Borsano e ora ci dedicheremo a Sacconago. L’intervento effettuato, grazie all’accostamento tra elementi di arredo ed elementi naturali, come le piante scelte, conferisce già al primo sguardo un’immagine evidentemente migliore di questa zona del quartiere e la valorizza» – commenta Tallarida.