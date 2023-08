Papa Francesco ha chiamato la mamma del ragazzo di Marnate morto al ritorno della GMG di Lisbona

Un dramma per la giovane età, un lutto che ha toccato nel profondo una comunità cattolica in un momento particolare: è forse per questo che Papa Francesco ha voluto chiamare al telefono la mamma di Luca Re Sartù, educatore 24enne di Marnate morto al rientro dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona.

Papa Bergoglio ha chiamato la famiglia Re Sartù giovedì pomeriggio, ha detto il vicario dell’arcivescovo Luca Raimondi nel corso delle esequie nella parrocchiale di Marnate.

Anche l'arcivescovo di Milano Mario Delpini ha inviato un suo messaggio, inviato dalla Turchia, dove ha concluso il suo viaggio di visita ai fidei donum, i sacerdoti della diocesi missionari per il mondo.

Oltre all’arcivescovo e al Papa, anche le autorità civili hanno mandato un messaggio. «Ci uniamo al cordoglio del comune di Marnate che oggi, per i funerali di Luca Re Sartù, ha proclamato il lutto cittadino» ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

«Il giovane catechista ci ha lasciati al rientro dal Portogallo dove, durante la ‘Giornata mondiale della Gioventù’, aveva contratto un’infezione batterica. Ai suoi familiari e ai suoi cari le più sentite condoglianze della Regione Lombardia».