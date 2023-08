Parrocchia di Velate in festa per i 50 anni di sacerdozio di Padre Alberto Zamberletti

Il rione di Velate a Varese si prepara alla tre giorni di festa. Nel weekend dell’1, 2 e 3 settembre la parrocchia di Santo Stefano celebra i 50 anni di sacerdozio di Padre Alberto Zamberletti. Un momento per riflettere sull’opera missionaria e sullo sfondo le griglie accese per il panino con la salamella. Il ricavato sarà devoluto alla missione di Padre Alberto in Guinea Bissau.

PROGRAMMA

VENERDI’ 1 SETTEMBRE 2023

> Ore 19,30 APERICENA (prenotazione entro il 27.08.2023 nella cassetta posta in fondo alla chiesa di Velate). Il ricavato sarà devoluto a Padre Alberto missionario in Guinea Bissau

Ore 21.00 in Missione con Padre Alberto Griglie accese con panino e salamella

SABATO 2 SETTEMBRE 2023

Dalle ore 10,00 “Non c’è festa senza un gesto d’Amore” raccolta alimentare porta a porta effettuata dai bambini e dai ragazzi della MAMI. Gli alimenti che verranno raccolti saranno consegnati alla Caritas della Comunità di Maria Madre Immacolata

Ore 17.30 S. Messa

Ore 19,15 apertura banco gastronomico

Ore 22,30 lancio dei palloncini luminosi

La serata sarà rallegrata dal gruppo ACQUSTIKA

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2023

Ore 11.30 S. Messa solenne presieduta da Don Giampietro Corbetta concelebrata da Padre Alberto (durante la S. Messa verranno festeggiati sia il 50° di Sacerdozio di Padre Alberto sia gli anniversari di matrimonio)

Ore 12,30 apertura del banco gastronomico

Ore 16,00 esibizione della Banda Edelweiss

Ore 17.00 sottoscrizione a premi

* Ore 22.00 chiusura della festa con finale a sorpresa

Dopo le messe di sabato e di domenica sul sagrato della chiesa vendita delle torte