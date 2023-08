PD, si vota il 1° ottobre. Duello Bernardoni-Fisco in provincia di Varese

Domenica 1° ottobre il Partito Democratico andrà alle urne in tutta la Lombardia per eleggere il proprio segretario regionale, un incarico per cui c’è una candidatura unica, quella di Silvia Roggiani. La 39enne originaria di Ferno è la segretaria uscente del PD Metropolitano di Milano e tra le altre cose ha pubblicato il proprio programma, disponibile a QUESTO link.

Sarà invece corsa a due per quanto riguarda il “governo” provinciale dem: a sfidarsi sono infatti Alice Bernardoni e Giacomo Fisco. Bernardoni ha un passato da assessore a Tradate ed è la vicesegretaria provinciale uscente; Fisco è volto noto a Varese città visto che è l’attuale capogruppo del PD in consiglio comunale. Entrambi stanno lavorando al proprio programma e nelle prossime settimane lo depositeranno.

Sempre nella giornata del 1° ottobre gli iscritti al Partito Democratico saranno chiamati anche allo svolgimento dei congressi di circolo, il cui termine per il deposito delle candidature è indicato al giorno stesso del loro svolgimento. Insieme al segretario, i circoli voteranno anche per il rinnovo degli organismi dirigenti. Tra chi ha annunciato la propria candidatura c’è il segretario uscente di Busto Arsizio, Paolo Pedotti: «Raccolgo volentieri l’invito di diversi iscritti a continuare il percorso di rinnovamento e di rigenerazione del circolo. Nel 2023 il PD bustocco ha visto aumentare del 10% le proprie adesioni, il congresso sia l’occasione per incanalare energie e nuove progettualità nel circolo”.