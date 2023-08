Penasca borgo artistico: il 10 settembre il caratteristico angolo di Varese ospita la rassegna d’arte

Il Borgo di Penasca farà da sfondo alle opere di pittori, scultori e fotografi. Il 9 settembre prossimo, il caratteristico angolo del quartiere di San Fermo a Varese ospiterà la 42esima edizione della rassegna d’arte. Il santuario dedicato a Fermo e Rustico, restituito alla cittadinanza completamente ristrutturato nel 2021, ospiterà una personale di Emilio Corbetta scomparso lo scorso anno.

La manifestazione porta la firma del Gruppo Culturale Amici di San Fermo

PRELUDIO ALLA RASSEGNA

Sabato 9 settembre

Ore 16.30 – Sul Belvedere: “Piano con Dante” con Anna Pedrazzini e Liliana Maffei

Ore 18.00 – In Santuario Santi Fermo e Rustico: Santa Messa con la presenza della Corale di San Fermo diretta da Cristina Mazzucchelli, in suffragio degli Artisti e dei Sanfermini che ci hanno lasciato

In contemporanea è programmato l’evento ‘‘Strade Sonore’’

Nel pomeriggio presso l’Oratorio tornei sportivi, laboratori ed animazione per adolescenti.

Dalle ore 21 – Concerto di ‘‘9ova’’ e ‘‘Frankie Hi Energie’’ presso il Campo Sportivo di via Sette Termini

42° RASSEGNA D’ARTE

Domenica 10 settembre

Ore 10.00 – Per le vie del Borgo: Rassegna d’Arte Pittura Scultura e Fotografia

In Santuario: Antologica dell’artista Emilio Corbetta (Corby)

In Villa Bonacina: Collettiva sul tema: ‘‘Il Valore della Pace’’

Ore 16.30/18.00 – Per le vie del Borgo: la Compagnia di Musica popolare ‘ Cann Cord e Pell’’

Ore 18.00 – Al Belvedere:

Saluto delle Autorità Assegnazioine “Premio Penasca” 16° Edizione al ‘‘Gruppo Eiger’’

Omaggio all’artista Emilio Corbetta

Ore 19.30 – Arco di via Rienza: Estrazione numeri della Lotteria e Saluto agli Artisti con l’Arrivederci al 2024

Sono disponibili in segreteria:

– Cartoline d’autore

– San Fermo e le sue Chiese – Pubblicazione 2015

– Quel Borgo di Varese chiamato Penasca – Ed. Macchione

– Vecc… e giuin – CD Poesie Bosine: Natale Gorini con musiche di Simone Folador

– Piatti artistici dipinti a mano delle passate edizioni

BORGO DI MOSAICI E GRAFFITI

2 CURT DUR CARTABIA Opere di Enrica Turri Bonacina – Tecnica mosaico Il chierichetto Calicantus La Cascina Marzoli 9 VIA OSLAVIA

Angelo a Penasca di Loris Ribolzi – Tecnica a graffito

Il grillo parlante di Enrica Turri Bonacina – Tecnica mosaico

20 UL GIARDINETT

Ramo di cachi di Enrica Turri Bonacina – Tecnica mosaico

BORGO DELLE MUSE – Poesie e pensieri su pannelli

CASA PARROCCHIALE – VIA ABBAZIA – Per il mattino di Pasqua di David Maria Turoldo – Poesia

1 LA LAMPIDA – Sonett pocch alegher di Speri Della Chiesa Jemoli – Poesia in vernacolo bosino

3 L’ARCO – La Bellezza di PierMaria Bonacina – Testo in prosa

7 VIA ISARCO – Dedalo di Raffaele Pugliese – Poesia

L’eva de màgg di Luisa Oprandi – Poesia in vernacolo bosino

9 VIA OSLAVIA – L’Artista di Luce Ramorino – testo in prosa Pudore di Antonia Pozzi – Poesia

Il tulipano giallo di GianCarlo Bregantini – Poesia

Ricordo di casa mia di Suor Maria Franchi – Poesia

Vén gio la sìra di Lidia Enrica Munaretti – Poesia

Le forme del tempo di Anna Taroni Carraro – Poesia

11 LA CAPELETA – La Capeleta di Natale Gorini – Poesia in vernacolo bosino

12 BELVEDERE – Cantico delle Creature di San Francesco – Poesia BORGO DIPINTO Affreschi sui muri delle case

2 CURT DUR CARTABIA Madonna con Bambino di Gian Piero Castiglioni – Affresco

5 CURT DI GANDITT Naufragi di Gioxe De Micheli – Murale- Disagio Giovanile di Antonio Tonelli – Murale- Serenità di Mario Mogani – Murale

6 VIA ISARCO Paesaggio lombardo di Antonio Pedretti – Murale – Acrobati di Marco Severo – Murale

8 CURT DI CESCHITT

12 BELVEDERE Fratello Sole, Sorella Luna di Gian Piero Castiglioni – Murale