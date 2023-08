Perde il controllo dell’auto a Busto Arsizio e va a sbattere, ferita una donna di 50 anni

Ambulanza e automedica in via per Busto-Fagnano a Busto Arsizio attorno alle 8 di questa mattina, martedì, per soccorrere una donna di 50 anni che ha perso il controllo della propria auto andando a sbattere contro un ostacolo.

I mezzi sono usciti in codice rosso e hanno prestato le prime cure sul posto per poi trasportare la persona ferita in codice giallo in ospedale.

Sul posto sono intervenuti in ausilio anche i Vigili del Fuoco per liberare la donna dalle lamiere, la Polizia Stradale e la Polizia Locale di Busto Arsizio. (foto di repertorio)