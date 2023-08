Perizia psichiatrica per la ragazza di 19 anni accusata di aver incendiato la casa a Sala Capriasca

È stata interrogata, e la magistratura elvetica ha già disposto perizia psichiatrica. Si tratta della ragazza di 19 anni accusata di aver incendiato una casa lo scorso 4 agosto a Sala Capriasca in via A Verlin, in Canton Ticino dove è scoppiato un incendio in un’abitazione dove le fiamme partite da un divano hanno intaccato parte del locale. In quel frangente intervenirono agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano e della Polizia Torre di Redde, nonché i pompieri di Capriasca che hanno provveduto a domare l’incendio.

Per quei fatti il Ministero pubblico comunica che nelle scorse ore si è potuto procedere all’interrogatorio della 19enne fermata subito dopo i fatti e che, per ragioni mediche, non era inizialmente stato possibile verbalizzare. Nei suoi confronti è già stata disposta una perizia psichiatrica. Spetterà ora al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) valutare la sussistenza dei presupposti per la conferma dell’arresto.

L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca. Gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del rogo proseguono. Si precisa infine che restano gravi le condizioni del padre 52enne ricoverato in una struttura specializzata oltre San Gottardo.+