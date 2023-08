Picco di assenze, Agesp si scusa per i disguidi nella raccolta rifiuti e organizza servizi straordinari

Picco di assenze e il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta subisce disguidi. Succede a Busto Arsizio dove la società Agesp segnala che “ a causa di un picco improvviso di assenze del personale, dovuto a casi di infortuni e malattie in parte anche causate dalle temperature eccezionalmente calde, oltre al periodo di ferie estive programmate, in questi giorni il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti potrà subire rallentamenti e ritardi”.

L’azienda rifiuti invita quindi gli utenti che hanno rilevato il mancato ritiro a lasciare, i rifiuti esposti anche oltre l’orario/giorno consueto di esposizione e a non ritirarli, per consentirne la raccolta straordinaria: «Ci scusiamo per il disagio arrecato all’utenza».