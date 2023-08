Poca igiene e norme Haccp ignorate, 4mila euro di multa e stop all’attività a Varese

Un’operazione congiunta tra i Carabinieri della Stazione di Varese, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Varese e il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Milano ha portato alla luce gravi irregolarità in un esercizio commerciale del comune di Varese.

L’intervento, avvenuto nella mattinata di martedì 8 luglio era finalizzato alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’esercizio commerciale in questione, specializzato nel confezionamento e vendita di prodotti alimentari, ha mostrato carenze strutturali nel deposito, che hanno portato a una segnalazione immediata all’ATS di Varese. Ma non solo. Durante l’ispezione, sono state riscontrate anche la non corretta applicazione della procedura HACCP, fondamentale per garantire la sicurezza alimentare, e gravi carenze igienico-sanitarie.

A seguito di queste scoperte, gli uomini dell’Arma hanno deciso di procedere con la chiusura immediata dell’attività commerciale. Inoltre, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro.