Porlezza festeggia San Rocco con il palo della cuccagna e i fuochi d’artificio sul lago

Torna a Porlezza la festa di San Rocco, una delle manifestazioni estive più amate da residenti e villeggianti del bellissimo borgo sulla sponda comasca del lago Ceresio.

La festa è in programma mercoledì 16 agosto e si apre come da tradizione al mattino, a partire dalle 9, con il palo della cuccagna orizzontale sul lago, nella zona del Pontile.

In serata, dalle 19, “Cena sotto le stelle” al Centro civico, cui seguirà un concerto della “Party band” per aspettare a suon di musica il suggestivo spettacolo dei fuochi d’artificio sul lago, in programma attorno alle 22.30.

I fuochi, che si vedranno bene da tutto il lungolago, potranno essere visti anche dai battelli della Navigazione Lago di Lugano che per la serata organizzano crociere con partenza da Lugano e da altri punti del Ceresio.

Informazioni sul sito della Società di navigazione Lago di Lugano.