Porto Valtravaglia si prepara alla festa di San Michele

La sagra si svolgerà il 3 settembre e proporrà attrazioni per grandi e piccini oltre al banco gastronomico e a laboratori

Dopo il successo dello scorso anno, torna la Festa di San Michele sull’alpe di Porto Valtravaglia. L’evento, che si terrà il prossimo 3 settembre, promette la stessa formula del passato ma con delle attrazioni in più. È una sagra di paese “vecchio stile” con attrazioni per bambini ma anche per adulti e giochi di squadra aperti a tutti. Da segnalare l’esposizione didattica di rapaci notturni e diurni e quella di articoli realizzati al tornio oltre al laboratorio del legno.

PROGRAMMA

Ore 10.00 didattica sulle api

Ore 10.30 organizzazione percorsi MTB

Ore 11.00 didattica sui rapaci

Ore 11.30 dimostrazione pratica sul tornio

Ore 12.00 lezione tecnica softair e paintball

Ore 12.30 lezione didattica sui cavall

Ore 14.30 didattica sulle api

Ore 15.00 organizzazione percorsi MTB

Ore 15.30 didattica sui rapaci

Ore 16.00 dimostrazione pratica sul tornio

Ore 16.30 lezione tecnica softair e paintball

A partire dalle 10,00, e durante tutta la giornata, verranno organizzati laboratori giochi per grandi e piccini, si potranno effettuare giri a cavallo, giri in mountain bike e partecipare partite di softair. Ci sarà la possibilità di lavorare il legno sul tornio. Prove su campo di attrezzature da giardinaggio.

Dalle 10,30 alle 16,30 la scuola Bimbi Bosco organizzerà laboratori manuali per bambini.