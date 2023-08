Pozzecco espulso, Italbasket battuta dalla Repubblica Dominicana

Domenica nera per l’Italia dei canestri: nel secondo turno dei Mondiali di basket gli Azzurri sono stati battuti dalla Repubblica Dominicana con il punteggio di 87-82 nonostante una rimonta finale. Un risultato che mette in dubbio il passaggio del turno e complica il cammino (eventuale) futuro di Datome e compagni: per accedere alla seconda fase infatti bisognerà battere le Filippine padrone di casa martedì 29 (ore 14). Piccolo particolare: si giocherà a Manila davanti a 40mila spettatori.

In una partita disgraziata, balza all’occhio anche l’espulsione – l’ennesima da quando siede sulla panchina dell’Italia – di Gianmarco Pozzecco. Il c.t. azzurro è stato cacciato al 17′ di gioco per somma di falli tecnici. Gli arbitri hanno indubbiamente commesso errori, ma visto l’andamento della gara c’è poco da recriminare. (foto: FIBA)

Fino a quel momento l’Italia aveva vissuto su un ottimo avvio (12-0 di parziale in apertura) e aveva contenuto la stella dominicana, Karl Anthony Towns che gioca (domina) in NBA con i Minnesota Timberwolves. I caraibici però hanno avuto la pazienza di rientrare trascinati da un grandissimo Andres Feliz che gioca a Badalona e ha segnato 24 punti con 7/10 da 3. Il contrario dell’Italia che ha faticato a costruire (male i play Spagnolo e Spissu) e ha tirato malissimo dall’arco: 7 su 29 (24%) alla fine.

In particolare Fontecchio, leader designato dell’attacco, ha tirato con 1/8 da lontano e ha chiuso con 13 punti ma con il 27% dal campo. Nel terzo periodo la Repubblica Dominicana ha allungato fino a +14 divenuto addirittura +17 nell’ultimo quarto con Towns arrivato a quota 24 con 11 rimbalzi.

Negli ultimi minuti l’Italia ha cercato il miracolo: Ricci e Spissu hanno guidato la rimonta arrivando sino al -3. A quel punto Quinones ha fatto 1 su 2 e Spissu ha preso il rimbalzo ma gli arbitri hanno sanzionato un’invasione dello stesso play sardo. Fischio killer che ha ridato il libero al dominicano il quale ha realizzato il tiro chiudendo i conti.