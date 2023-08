Prende il via il cammino della Robur Saronno: nuova avventura in B Interregionale

Accende i motori la Robur Basket Saronno che prenderà parte al nuovo campionato di Serie B Interregionale dopo aver conquistato la promozione diretta nella scorsa stagione ma anche il titolo lombardo di Serie C Gold grazie al successo in finale su Pizzighettone.

La nuova AZ Pneumatica tanto nuova non è, nel senso che l’ossatura del team affidato a Renato Biffi è rimasta la stessa. Gli “amaretti” hanno confermato i vari De Capitani, Tresso, Pellegrini, Motta e Quinti, tutti giovani fatti in casa, oltre a Matteo Beretta, Andrea Negri e Pietro Ugolini. La squadra sarà poi completata con gli innesti del 23enne Pietro Nasini prelevato da Cermenate (e campione italiano universitario con il CUS Milano) e di Giovanni Romanò, classe ’98 che ha vinto la Gold con Busto e Lumezzane e ha giocato in B a Montegranaro e Palermo.

Dopo il primo allenamento andato in scena mercoledì 23, l’avvicinamento al campionato proseguirà sino al 30 settembre, giorno del debutto: al preparatore Francesco Giandomenico è affidata la parte atletica mentre Biffi con gli assistenti Ezio De Piccoli e Gianni Bettoni lavorerà sulla parte tecnica e tattica “palla in mano”. Il calendario della AZ Pneumatica scatterà da Collegno mentre la prima casalinga al PalaRonchi sarà il 7 ottobre contro il Campus Piemonte.

Saronno è inserita nel Girone A della Conference Nord Ovest dove sono previsti diversi derby vista la presenza di Gallarate, Gazzada, e Campus Varese. Le altre formazioni in lizza sono le già citate Collegno e Campus Piemonte e quindi College Borgomanero, Pavia, Junior Casale, Oleggio, e Derthona Lab. Al termine della stagione regolare s’incrocerà con il girone B della conference Nord Ovest (Liguria, Piemonte, Toscana) per un’ulteriore fase di otto partite, prima di formulare il tabellone playoff o playout.