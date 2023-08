Prima sgambata per i Mastini, vittoria 4-2 su un Aosta pimpante

Prima uscita stagionale per i Mastini Varese che tra tre settimane (sabato 16 settembre) dovranno farsi trovare pronti per il primo appuntamento ufficiale della stagione, la Supercoppa Italiana contro gli scudettati del Cortina sul campo degli ampezzani.

Sabato sera i gialloneri di coach Niklas Czarnecki hanno affrontato in via Albani l’Aosta, farm team del Varese (ovvero, la squadra di categoria inferiore con cui è concesso un interscambio di giocatori anche per le gare ufficiali durante la stagione) che si è molto ben comportato davanti a Vanetti e soci. 4-2 il risultato finale per i Mastini davanti a un pubblico numeroso, con qualche centinaio di spettatori sugli spalti.

Il Varese ha messo subito il naso avanti nel terzo iniziale con le reti proprio di Vanetti e di Raimondi, a segno con una doppietta. Sul punteggio di 3-0 l’HCMV ha rallentato il proprio impatto, anche perché la squadra si è presentata all’amichevole con appena tre giorni di lavoro a causa del problema alla macchina levigaghiaccio che ha fatto slittare a mercoledì l’inizio degli allenamenti.

Gli ospiti – che con l’arrivo del progetto Ares Sport puntano a vincere la Division I e salire a loro volta in IHL – hanno superato indenne il periodo centrale grazie anche alle parate dell’ex Tura e nell’ultimo terzo si sono fatti sotto. Qualche sbavatura dei Mastini in difesa ha consentito all’Aosta di andare a segno due volte con Garau e Movchan. A togliere le castagne dal fuoco è stato quindi il difensore svedese Näslund che con un tiro da lontano ha siglato il definitivo 4-2.

Da segnalare che Czarnecki ha concesso esattamente mezza partita a entrambi i portieri, prima Perla e poi Marinelli, mentre tra gli ospiti oltre al già citato Tura era già disponibile il freschissimo (e applauditissimo) ex Piccinelli.