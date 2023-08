Pronti al tuffo, domenica la trentesima Traversata Angera Arona

Da una sponda all’altra a nuoto. Sono aperte le iscrizioni per la tradizionale traversata Angera Arona nelle acque del Lago Maggiore. Quella di domenica 27 agosto sarà una data speciale che segnerà il traguardo della trentesima edizione della manifestazione sportiva che negli anni è diventata un appuntamento attesissimo. Migliaia le persone che raggiungeranno il Basso Verbano per partecipare a questo evento estivo. La partenza della nuotata è in programma come di consueto dal lido La Noce di Angera (qui orari e dettagli)

Fin dalla sua prima edizione la traversata è stata accolta con grande entusiasmo ed è diventata di anno in anno un appuntamento fisso che unisce simbolicamente le due sponde: Arona e Angera. Anche nell’edizione 2023 Arona è stata scelta come sede della unica Tappa del Campionato Nazionale di nuoto mezzofondo in acque libere 2022 dell’Associazione Veterani dello Sport per la quale è prevista la presenza di ex atleti provenienti da tutte le regioni per assegnare i titoli nelle varie categorie.

Si ricorda inoltre che si nuota anche per solidarietà: la Traversata sostiene Swim4Parkinson, evento volto a invitare le persone affette dalla malattia di Parkinson a non scoraggiarsi, ma a reagire unendosi al gruppo e praticando attività sportiva per contrastare la progressione della malattia (Visita il sito di Cecilia Ferrari). La doppia Traversata parte ed arriva nella centralissima Piazza del Popolo nel cuore della città, mentre la classica Traversata non agonistica, prevede il trasferimento in battello ad Angera e la partenza dalla spiaggia del lido La Noce. Tutte le info sull’evento