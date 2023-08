Quarantenne accoltellato in strada a Castronno nella tarda serata di Ferragosto

Un fendente sotto l’ascella, la chiamata di soccorso e i lampeggianti che hanno illuminato nella tarda serata di domenica una strada in zona semi centrale di Castronno: il ferito ha 40 anni, italiano ed è stato soccorso da un’ambulanza della croce rossa italiana inviata dal 112 dopo la chiamata di soccorso arrivata alla centrale operativa.

L’arma con cui l’uomo è stato colpito è un coltello, e i carabinieri del reparto operativo di Varese oltre ai colleghi della Compagnia di saronno stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti, nei quali sarebbero coinvolti più soggetti, anche se attualmente sono in corso rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti ed accertare le responsabilità.

Il ferito nel frattempo si trova in pronto soccorso all’ospedale di Circolo di Varese in osservazione: nonostante il codice rosso, il più grave, con cui è arrivato d’urgenza all’ospedale venti minuti passata la mezzanotte, non verrà sottoposto ad interventi chirurgici e secondo i sanitari non versa in pericolo di vita.

L’ipotesi di reato potrebbe configurarsi dunque in quella delle lesioni gravi; la comunicazione di reato verrà trasmessa alla procura della repubblica di Varese competente per territorio, che ha il compito di coordinare le indagini. Ad ora non si hanno ulteriori dettagli rispetto al movente e all’ambiente nel quale l’accoltellamento è maturato: la zona colpita, quella alta del torace potrebbe far ipotizzare un tentativo di difesa a mani alzate del soggetto rimasto ferito dal colpo di lama.