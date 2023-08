Quater pass per Gavirà: domenica 27 agosto di corsa per sostenere il Progetto Rughe

(foto di repertorio)

La quinta edizione della Corsa Quater Pass par Gavirà di domenica 27 agosto, organizzata da Progetto Rughe e dalla ProLoco Gavirate con i Camminatori di San Carlo, si arricchisce ogni anno di nuove attività. La rete con le Associazioni gaviratesi e non, che si è consolidata con Alzheimer Fest 2022, prosegue con la collaborazione con il CAI Gavirate per la pulizia del tratto di sentiero che percorreranno gli ospiti di Atelier Rughe, guidati dall’Operatore Luigi Bellaria. Seguiranno musica e canti con Nerella e Pino, all’insegna dell’inclusione e nell’ambito delle iniziative per Gavirate Comunità Amica delle Persone con Demenza.

Tutti i percorsi inoltre faranno tappa al Chiostro di Voltorre, un punto di ristoro di eccellenza.

I proventi della corsa saranno a favore di Progetto Rughe, per i laboratori e gli interventi a favore delle famiglie con persone affette da Alzheimer.

I percorsi di 6 e di 11 chilometri saranno aperti e presidiati dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore 8.00 alle ore 12:00

Il ritrovo sarà dalle 7.45 mentre la partenza sarà libera dalle ore 08:00 alle ore 09:30.

ISCRIZIONI e INFO: – per i SINGOLI si accettano sino all’ora della partenza, per iGRUPPI sino alle ore 22.00 del 25 Agosto senza possibilità di aggiunta e-mail: info@camminatorisancarlo.it

Contributo a sostegno dell’evento: per i Soci FIASP € 3,50 euro- Non Soci FIAP € 4,00

In caso di condizioni atmosferiche avverse l’evento potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora sia della lunghezza dei percorsi che del disegno del tracciato.