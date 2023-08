Quattro artisti in mostra alla Piccola Galleria Del Disegno a Cuvio

Proseguono le occasioni di incontro e le mostre d’arte organizzate dall’Associazione GaEle in Valcuvia. Nella vecchia corte di GaEle sarà allestita la visione personale di quattro Artisti, Marit Amesz, Sandro Sardella, Giovanni Beluffi, Giulia Ceccarani, sulla contemporaneità di un mondo che cambia con un’accelerazione esponenziale, sia a causa del cambiamento climatico quale accadimento naturale, sia per la proposta epoca geologica denominata “Antropocene”. Una Natura che si adatta, si modifica, deturpata e violata, ma che ancora ci stupisce poeticamente con un canto di Vita, colta dalla sensibilità dell’Artista.

Dopo l’inaugurazione, la mostra sarà visitabile previo appuntamento telefonando ai numeri 3336644334 ~ 3285768391.

“… Se si smette di guardare il paesaggio come loggetto di un’attività umana subito si scopre … una quantità di spazi indecisi, privi di funzione sui quali è difficile posare un nome. Quest’insieme non appartiene né al territorio dell’ombra né a quello della luce. Si situa ai margini. Dove i boschi si sfrangiano, lungo le strade e i

fiumi, nei recessi dimenticati dalle coltivazioni, là dove le macchine non passano. Copre superfici di dimensioni modeste, disperse, come gli angoli perduti di un campo; vaste e unitarie, come le torbiere, le lande e certe aree abbandonate in seguito a una dismissione recente. Tra questi frammenti di paesaggio, nessuna somiglianza di forma. Un solo punto in comune: tutti costituiscono un territorio di rifugio per la diversità. Ovunque, altrove, questa è scacciata. …” – Gilles Clément, “Manifesto del Terzo paesaggio”.

Tempo verrà

in cui, con esultanza,

saluterai te stesso arrivato

alla tua porta, nel tuo proprio specchio,

e ognuno sorriderà al benvenuto dell’altro

e dirà: Siedi qui. Mangia.

Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io.

Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore

a se stesso, allo straniero che ti ha amato

per tutta la tua vita, che hai ignorato

per un altro e che ti sa a memoria.

Dallo scaffale tira giù le lettere d'amore,

le fotografie, le note disperate,

sbuccia via dallo specchio la tua immagine.

Siediti. È festa: la tua vita è in tavola. – Derek Walcott

Associazione GaEle presenta

“Oltre il giardino”

Marit Amesz, Sandro Sardella, Giovanni Beluffi, Giulia Ceccarani

Quattro Artisti in mostra alla Piccola Galleria Del Disegno a Cuvio

20 ~ 27 Agosto 2023 {Inaugurazione Domenica 20 agosto 2023 ore 17}

Catalogo manufatto in edizione limitata