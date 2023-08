“Quella strada è troppo pericolosa. Si intervenga”: l’appello del sindaco di Castiglione dopo l’investimento

(foto di repertorio)

«Era un uomo che usciva dalla pasticceria, magari con delle brioche. È stato travolto dallo scotteranno che chissà a quanto andava». Il sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri è molto scosso dall’ennesimo incidente avvenuto sulla Provinciale che taglia il paese: « Da anni chiedo soluzioni per un’arteria ormai troppo trafficata. C’era un tavolo in Provincia ma è stato chiuso senza trovare soluzioni.Ora spero che il nuovo presidente Magrini lo riprenda perchè così non è possibile andare avanti. Magrini ha appena approvato un finanziamento per posizionare un semaforo a chiamata nei pressi della farmacia: questa è una soluzione, ma occorre trovarne altre».

Stando alle testimonianza riportate al sindaco, l’uomo, residente a Tradate classe 1954, stava attraversando sulle strisce ed è stato colpito in pieno dal motociclista a bordo di un grosso scooter: « Mi è stato detto che ha trascinato il pedone per una cinquantina di metri prima di fermarsi contro una vettura parcheggiata a bordo strada. La sicurezza della SP 233 è un problema serio e non è più rimandabile. Io avevo chiesto di prevedere dei collegamenti alternativi interni tra Vedano, Venegono Superiore e Inferiore così da tagliare fuori Castiglione e alleggerire questa arteria. Questa mattina è stato un problema solo di velocità. Non si può aspettare che capitino altri incidenti».