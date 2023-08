Regione Lombardia gratifica i direttori sanitari: premi produzione per i manager delle Asst e Ats

Le pagelle per il 2021 erano state più che soddisfacenti. Per i direttori delle azienda sanitarie è arrivato il momento della gratificazione. In questi giorni, Asst e Ats stanno pubblicando le delibere che ripotano i compensi “extra” decisi da Regione Lombardia per i suoi manager.

Anche in provincia di Varese vengono assegnati i premi riconosciuti ai direttori Bonelli, Porfido e Gutierrez e alle loro relative squadre. Il meccanismo è noto: Regione Lombardia fissa degli obiettivi e, sulla base dei risultati raggiunti, assegna i voti i direttori. Ogni voto prevede un premio in proporzione allo stipendio.

Il DG della Sette Laghi Gianni Bonelli, che ha lasciato l’azienda nel gennaio scorso, si è visto assegnare

“ l’incentivo economico nella misura del 88% in relazione agli obiettivi raggiunti nel periodo di servizio effettuato nell’anno 2022”;

Il dg Eugenio Porfido della Valle Olona ottiene,

il riconoscimento dell’incentivo economico nella misura del 85%, in relazione agli obiettivi raggiunti nel periodo di servizio effettuato;

Infine il direttore di Ats Insubria Lucas Maria Gutierrez ha:

un punteggio complessivo di raggiungimento degli obiettivi aziendali di interesse regionale pari a 88/100.

Tradotto in euro, i compensi extra vanno dai circa 27.000 euro dei direttore ai 21.000 dei collaboratori nella squadra manageriale: direttori sanitari, socio sanitari e amministrativi.

La Sette Laghi ha disposto una spesa a bilancio di 90.861 euro per “debiti verso gli amministratori”. Per la Valle Olona è stato contabilizzato un importo totale pari a 89.553 euro. Ats Insubria ha definito il costo del provvedimento da mettere a bilancio pari a 122.661 euro ( comprensivi di contributi previdenziali e IRAP)

Come ducevamo, gli obiettivi da raggiungere vengono fissati da Regione e sono:

● raggiungimento dei target previsti per il contenimento delle liste d’attesa e garanzia dei LEA: Peso 20 ● raggiungimento dei target previsti dal Piano vaccinazione Covid 19: Peso 20 ● raggiungimento dei target previsti dal Piano vaccinazioni antinfluenzale: Peso 20 ● rispetto rigoroso del cronoprogramma degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico: Peso 15 ● Piano di potenziamento dell’erogazione di prestazioni ADI secondo i target individuati dalla Direzione Generale Welfare: Peso 10 ● Coinvolgimento dei MMG/PLS nella formulazione del piano di potenziamento delle strutture territoriali: peso 10; ● Presidio dei processi di integrazione tra la programmazione sociale e sociosanitaria: peso 5; ● adozione di un piano di potenziamento delle strutture territoriali in attuazione del PNRR da presentare nei tempi indicati dalla Direzione Generale Welfare (obiettivo prioritario); ● rispetto dei tempi di pagamento previsti dal comma 865 dell’art. 1 della L. 145 del 30 dicembre 2018; ● Corretta applicazione delle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Il 2021 è andato nettamente meglio dei due anni precedenti per i due DG delle aziende ospedaliere varesine: nel 2019 Bonelli aveva ottenuto 87 salito a 90 nel 2020, mentre Porfido era stato valutato con 89 nel 2019 e 90 per l’anno della pandemia.