Riccardo Colombo ha ben chiara la sua Pro Patria: “Giovani, spirito di squadra e crescita del collettivo”

La vittoria per 3 a 2 di ieri – domenica 13 agosto – nella partita casalinga contro il Renate fa sorridere Riccardo Colombo, non tanto per il risulto del cosiddetto calcio d’agosto quanto per la prestazione – non la prima di questo precampionato – messa in campo dei tigrotti di Busto Arsizio, per la prima volta contro una squadra della stessa categoria in attesa del test (a porte aperte) contro l’AlbinoLeffe domenica 20 agosto (in fondo all’articolo tutte le informazioni).

Proprio le dinamiche estive – dai tabellini anomali all’assenza di punti come posta in palio tra le squadre – hanno permesso a stampa e all’ex capitano e oggi allenatore dei bianco-blu di fare il punto della situazione su quello che finora è stato il cammino della Pro Patria, a due settimane dell’esordio in campionato contro la Giana.

«Il risultato dell’amichevole è la cosa meno importante dell’amichevole col Novara, quello che importa è riuscire a mostrare una crescita costante. Sono soddisfatto della solidità della squadra mostrata sul campo, dobbiamo lavorare ancora su tante cose ma i passi in avanti che stiamo facendo sono buoni. Mi piace vedere nella squadra il giusto spirito e soprattutto vedere sul campo quello che prepariamo in allenamento: questa è la strada giusta, nonostante gli errori del precampionato».

“Gli attaccanti sono i primi difensori”

«Non sono solo gli attaccanti a fare gol, è tutta la squadra che è chiamata ad avere ritmo per creare i goal. Gli attaccanti sono i primi difensori e, se in campo si muovono bene, sono i primi a ricevere i frutti del lavoro complessivo: è un concetto che credo che stiano tutti capendo e che chiediamo sia a Castelli sia Parker, Pitou deve ancora lavorarci bene ma è un ragazzo 2004, mentre Stanzani ce l’ha già di suo».

“In difesa siamo corti”. Nuovo difensore in arrivo?

«In difesa al momento siamo un po’ “corti“: stiamo giocando sempre novanta minuti gli stessi (Vaghi, Moretti e Bashi). Sono giovani e soprattutto devono entrare bene in condizione, quando fa tanto caldo i 90 minuti non sono facilissimi da assorbire per i difensori. Da mercoledì dovremo essere in grado di sapere meglio le condizioni degli assenti (Lombardoni e Saporetti infortunati) e poi vedremo con il mercato come ultimare il reparto, ma a questo ci pensa il direttore a cui non si può dire niente».

Pro Patria linea verde

«Sappiamo che dobbiamo lavorare con i giovani. Tutti i giorni in allenamento dimostrano voglia di lavorare e ci fa piacere. Questa è la base, sicuramente dovremo anche recuperare qualche giocatore più esperto come Fietta, Bertoni a centrocampo e gli stessi Lombardoni e Saporetti in difesa. Al di là dell’esperienza penso comunque che i ragazzi stiano facendo passi in avanti. Il nostro obiettivo è la crescita, la base di partenza è buona e la voglia di migliorare è un fattore positivo».